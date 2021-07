Fryzury krótkie dla pań. Najmodniejsze krótkie cięcia na sezon letni 2020! Urocze, krótkie fryzurki [15.07.2021] js

Krótkie fryzury dla kobiet to hit ostatnich lat. Długie pukle już wcale nie kojarzą się z kobiecością. Asymetryczne, krótkie cięcia, fantazyjne fale, króciutkie słodkie loczki – w takich fryzurach kobiety także wyglądają wspaniale. Wahasz się, czy obciąć włosy na krótko? Chciałabyś nieco odświeżyć swój look? Podpowiadamy, w jaki sposób możesz to zrobić. Zobacz nasze zestawienie najlepszych damskich krótkich fryzur na lato 2021.