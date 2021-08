Fryzury na rozpoczęcie roku szkolnego. Modne, proste i szybkie fryzury, których wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut [ZDJĘCIA] oprac.: Anna Nowak

Wbrew pozorom fryzury do szkoły wcale nie muszą być nudne. Zwykłe kucyki, byle jaki warkocz lub rozpuszczone włosy to już przeszłość. Martwisz się jednak, że przygotowanie bardziej skomplikowanej fryzury zajmie wieki? Nie martw się! W galerii przedstawiamy najmodniejsze, eleganckie oraz proste upięcia, które wykonasz w niecałe 5 minut. Idealnie nadadzą się one na rozpoczęcie roku szkolnego, jak również na co dzień do szkoły.