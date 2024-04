Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 18.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 18.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w małopolskim.

Gdzie obecnie (18.04 6:04) nie ma prądu w małopolskim?

powiat myślenicki Skrzynka Stadniki Kędzierzynka Winiary od 17.04 godz. 18:55 do 18.04 godz. 10:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Borowego 12A-D, 18-22, 22A-C 41-45, ul. Korzeniowskiego 29 C,D, ul. Emaus 55A, oraz okolice w/w adresów 18.04 od godz. 7:30 do 16:00 Kraków ul. Księcia Józefa 7

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Brzeska, Betonowa, Wiązowa

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ul. Brzeska, Betonowa, Wiązowa, Bolesława Kontryma, Turzymy Marii,

18.04 od godz. 13:00 do 15:00 Kraków ul. Siemaszki 25, 25A, Hydrofornia, 27A, 27, 29

23.04 od godz. 7:00 do 15:00 Kraków ulica Jerzmanowskiego 33 A,B,C,D, serwisy samochodowe, skład budowlany, firma przy stacji, garaże i paczkomat, Jerzmanowskiego 37 i 39 (ORLEN), serwis samochodowy, Kiosk "Dom Chleba", ul Wielicka 224, 224b, 228 i 230

23.04 od godz. 7:30 do 18:00

Kraków ul. Bulwarowa 19,19a,19b,19c,21. os. Sportowe 2

23.04 od godz. 8:00 do 11:00 Kraków ul. Nad Zalewem 4S,T,TA,U,Ł,M

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Telegi 20 klatka 1, 2, 3, 4, 5

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Szymonowica 31, 31B oraz place budowy

25.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Teligi 20 klatka 6, 7, 8

25.04 od godz. 9:00 do 16:00 Kraków ulica Kozia 9

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada, budynki numery: 14D, 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 20C, 20H, parking- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.04 od godz. 8:00 do 9:00

w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada, budynki numery: 14D, 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 20C, 20H, parking

18.04 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: 29 Listopada, budynki numery: 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 20D, 20E, 20F, 20G, Nawojowska, budynek numer 120C, Graniczna, budynki numery: 16C, 18FB, 18FA, 18G, 18E i sąsiednie

19.04 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Rejtana, budynek nr 16, Konopnickiej, budynki numery: 14, 16, 3 i sąsiednie

23.04 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Urocza, oraz część Prostej okolice numerów 4, 6,

24.04 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Sączu, budynki przy ulicy Uroczej, numery: 22, 26, 28, 28A , i okolice

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska, budynki numery: 9, 15, 15a, 17, 17A, 19, 21, 27 i sąsiednie

24.04 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulica Urocza, oraz część Prostej okolice numerów 4, 6,

24.04 od godz. 13:00 do 14:00 Tarnów Błonie, ul. Zgłobicka, Cmentarz Wojskowy, Wola Błońska, kierunek Dunajec, Las

19.04 od godz. 8:00 do 11:00 Zbylitowska Góra, ul. Brzozowa, Orzechowa

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 Błonie, kierunek Las, Szkoła, Podgórki, Milka

19.04 od godz. 11:30 do 14:30 powiat bocheński Ispina w kierunku lasu

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI BOCHNIA ULICA NA KĄTY, OD STACJI TRAFO W KIERUNKU RABY

22.04 od godz. 8:00 do 9:30 Bochnia ulice: Staszica od skrzyżowania z ulicą Rejtana w kierunku Proszowskiej , Na Buczków ; początek ulicy Na Kąty , część ulicy Proszowskiej

22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Bochnia ulice : Staszica od skrzyżowania z ulicą Rejtana w kierunku Proszowskiej, Na Buczków ; początek ulicy Na Kąty, część ulicy Proszowskiej

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 BOCHNIA ULICA NA KĄTY, OD STACJI TRAFO W KIERUNKU RABY

22.04 od godz. 13:00 do 15:00 m. Pogwizdów od stacji transformatorowej wzdłuż drogi kierunek cmentarz parafialny , przysiółek Berdychów 23.04 od godz. 8:00 do 15:00 Pogwizdów od stacji transformatorowej wzdłuż drogi kierunek cmentarz parafialny , przysiółek Berdychów , kierunek Dąbrowica ; Dąbrowica domy od strony Pogwizdowa ; Łapczyca numery 284 , 294

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnica od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bochnia , a w drugą stronę kierunek centrum Brzeźnicy 26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnica od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bochnia , przysiółki Przysieki , Podole

26.04 od godz. 8:00 do 9:30 Brzeżnica od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bochnia , a w drugą stronę kierunek Centrum Brzeżnicy . Przysiółki - Przysieki , Podole

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnica od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bochnia , przysiółki Przysieki , Podole 26.04 od godz. 13:30 do 15:00 Grobla III okolice domu kultury

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚĆ JADOWNIKI, ULICE ŚRODKOWA, ZACHODNIA

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wojakowa Podjaszczurowa

23.04 od godz. 8:30 do 13:30 MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI ULICE BOCZNA, CZĘŚĆ ULICY MAŁOPOLSKIEJ

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI ULICA BOCZNA, , CZĘŚĆ ULICY MAŁOPOLSKIEJ

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski Nieporaz ul. Śliczna, Tenczyńska, Dąbrowa, Podleśna, Dulowska, Partyzantów, Nowy Świat, Oblaszki, Regulice ul. Jodłowa, Leszczynowa, Grabowa, Lipowa

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Olkusz ulice: Dworska nr 26-54, Skłodowskiej, Kolejowa, Okrzei, Witeradowska, Asnyka

18.04 od godz. 8:00 do 11:00 Trzebinia ulice: Sadowa, Luzara,

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 Olkusz ul. Jasna nr 55 - 179

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 Bukowno Bór Biskupi ulice: Wiejska, Sierszecka, Topolowa

18.04 od godz. 8:15 do 12:30 Olkusz ulice: Kamyk do nr 13a, Krócza góra 54-56, Hydrat, Czarnogórska 71,71a

18.04 od godz. 12:00 do 13:30 Babice ulice: Skłodowskiej Curie 7A,

19.04 od godz. 8:00 do 12:30 Chrzanów ulice: Borowcowa, Krucza, Młyńska,

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Okleśna Ul: Zaciszna, Starowiślna, Młoszowa, Deszczowa

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 Młoszowa ulice: Krakowska, świętego Józefa Robotnika, Pierwsza

23.04 od godz. 7:30 do 8:30

Bolęcin ulice: Zakopiańska, Tenczyńska, Płaza ulice: Bolęcińska, Tenczyńska

23.04 od godz. 8:30 do 11:00 Żarki ulice: Kaliska, Poległych

23.04 od godz. 11:00 do 13:00 Libiąż ulice: Majowa,

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Załuże,

Dąbrowica, Słupiec i Borki - od strony Załuża,

TRAK5109 PV Dąbrowica

18.04 od godz. 9:00 do 18:00

Załuże, Dąbrowica, Słupiec i Borki - od strony Załuża oraz Farma fotowoltaiczna Dąbrowica TRAK5109.

18.04 od godz. 9:00 do 18:00

Nieczajna Górna - od strony Dąbrowy Tarnowskiej i Luszowic. Gruszów Wielki - od strony Nieczajnej Górnej. Luszowice - od okolic skrzyżowania ul. Dąbrowską z Zygmunta Tarło do okolic kościoła, ul. Tarnowska od strony Lipin, Zachodnia, Słoneczna, Zygmunta Tarło przysiółek Podedworze, Luszowice Górne. Lipiny - od strony Luszowic

19.04 od godz. 9:00 do 14:00 Radgoszcz - ul. Szczucińska, Narożniki, Zadębie, Orzeszkowej Elizy, Zdrojowa - od strony Dulczy Wiekiej, okolica skrzyżowania z ul. Szczucińską, okolice przysiółka Podlesie

23.04 od godz. 10:00 do 13:00 Suchy Grunt. Brzezówka - od strony Zabrnia, przysiółek Kąty, Mazurówka. Zabrnie - przysiółek Deszczysko. Wola Wadowska, Jamy - od strony Małca. Małec - od strony Woli Wadowskiej

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Suchy Grunt. Brzezówka - od strony Zabrnia, przysiółek Kąty, Mazurówka. Zabrnie - przysiółek Deszczysko. Wola Wadowska, Jamy - od strony Małca. Małec - od strony Woli Wadowskiej.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gorlicki w miejscowości Śnietnica, od okolic kościoła w kierunku Banicy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.04 od godz. 11:00 do 11:30 w miejscowości Śnietnica, od okolic kościoła w kierunku Banicy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.04 od godz. 14:00 do 14:30 w części miejscowości Moszczenica, ulica Wiatrówki 47 i okolice

19.04 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Stróżna, budynek nr 202

22.04 od godz. 13:00 do 18:00 w miejscowości Bobowa, ul. Piekarska wraz z przyległymi

23.04 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Łużna- Podlesie za zlewnią, Kamieniołom, centrum miejscowości, Podbrzezie, okolice skrzyżowania Szalowa - Staszkówka

24.04 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Łużna, za Delikatesami Centrum od numerów: 433, 543, 434, 769 kierunek zjazd do Urzędu Gminy kolejno do numerów: 408, 821, 560, 497 i okoliczne.

24.04 od godz. 7:30 do 15:00

w miejscowości Łużna- Podlesie za zlewnią, Kamieniołom, centrum miejscowości, Podbrzezie, okolice skrzyżowania Szalowa - Staszkówka

24.04 od godz. 13:00 do 15:00 w miejscowości Bielanka- tartak i sąsiednie budynki

25.04 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Gorlice, Ulica Wiosenna lewa strona, oraz Letnia numery 1, 3, 3A, 5, i okolice

25.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat krakowski Masłomiąca ulica Zielona, Choinkowa, Kościuszki

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 Bosutów, ul. Wiśniowa 6, 6A i 8

18.04 od godz. 8:00 do 13:00 Radwanowice ul. 21 Lipca, Zawiła, Telenowskiej

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wołowice Przebińdówka, Wyspa, Karasiówka, Zakracie, Podłężę Pichoniówka

18.04 od godz. 8:00 do 17:00 Rzeszotary ulica Żelichowskich 2 do 6 i 1 do 9, Groble 3 do 12, Zagrody 17A do 43 i 22 do 58, Łąkowa

18.04 od godz. 9:00 do 16:00

Rączna nr domów: 666, 671, 751 do 753, 824 do 837 oraz okolice w/w adresów

18.04 od godz. 10:00 do 17:00 Radziszów ulica Leniecka 37, dz. nr 1084/16

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Chrosna nr: 176, 186, 167 oraz okolice w/w adresów

19.04 od godz. 8:00 do 13:00

Bolechowice ul. Zielona od Turystycznej do Jurajskiej, Jurajska w rejonie nr. 9 i 13 i okolice w/w adresów

19.04 od godz. 8:00 do 16:00 Rząska ul. Krakowska od stacji trafo do autostrady, Strażacka, Klubowa, Zachodnia, Krzywa, Słoneczna od 1 do 5, Piaski 4, Łąkowa, Oświecenia, Sadowa, Wapienna, Strugi 1 i 1A i okolice w/w adresów

19.04 od godz. 10:00 do 17:00 Odwiśle Wodociąg

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 Świątniki Górne ulica Księdza Koniecznego 46

22.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żerkowice ul. Prosta, Kasztanowa, Maszków ul. Prosta

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Odwiśle wodociąg obwód nN w kierunku Wisły

22.04 od godz. 8:00 do 16:00 Dabrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.04 od godz. 8:00 do 17:00 Więcławice Stare ul. Mieszczańska, Jakuba

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 Tenczynek W rejonie ulic: Krzeszowicka, Zielona, Ogrodowa, Józefa, Graniczna, Nowa, Rzeczna, Źródlana, Studzianki, Mała

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Rzozów w kierunku Gołuchowic.

23.04 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszowice ul. Cicha, Zacisze, Różana, Krakowska od Podskalany do Modnicy, Modlnica ul. Kościelna przy Tomaszowicach

23.04 od godz. 8:00 do 17:00 Rybna ul. Zakątek

23.04 od godz. 10:00 do 15:00 Żerkowice ulica Wojtyły, Prosta, Kasztanowa, Podgórze, Wichrowa, Źródlana, Narama ulica Lipowa, Hejnalisty, Graniczna, Dworska, Czereśniowa, Lipowa, Kozierów ulica Pod sosną, Nowowiejska, Graniczna, Pod Jesionami, Żydowskiego, Wilczkowice ulica Bukowe Wzgórze, Czereśniowa, Jaworowa, Galkowa, Zawiła, Pstrągowa, Pod sosną, Stary Gaj, Lipowa, Zielona Dolina, Zamkowa, Złotogórska

24.04 od godz. 8:00 do 10:00

Krzeszowice ul Szwedzka Droga, Rodzinna, Miękińska od strony Miękini, Miękinia Dzielnica Olkówki

24.04 od godz. 8:00 do 12:00 Żary

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 Radziszów ulica Lipowa 6A do 46; 3 do 37 (oprócz 29), Wąwozowa 3 do 3A; 4 do12, Przemysłowa 15,19. 24.04 od godz. 8:00 do 17:00 Kleszczów nr domów: 75, 76, 76A, 77, 77A, 86, 142, 144, 150, 151, 153, 156, 165, 183, kaplica

24.04 od godz. 8:00 do 17:00 Giebułtów ul. Jana Karcza przy Częstochowskiej, Modlnica ul. Plac Wspólnoty, Spokojna, Słoneczna, Kasztanowa, Częstochowska od Szyc do Św. Wojciecha, Szyce ul. Słoneczna, Dobrosąsiedzka, JEsionowa, Olkuska od Ogrodowej do Modlnicy, Wilcze Doły, Zakątek Podróżnika, Plac Wspólnoty

25.04 od godz. 7:00 do 14:00 Stręgoborzyce okolice bazy dawnego SKR-u

25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Szklary Od strony Dubia

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 Szklary Od strony Dubia

26.04 od godz. 8:00 do 14:00 Radwanowice Ul 21 Lipca, Zawiła, Telenowskiej

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowości Szczawa, osiedle Gardonie i okolice

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Wilkowisko, osiedla: Różnowa, Zagórze i okolice

18.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Szczawa, osiedla: Gardonie, Polany i okolice

18.04 od godz. 12:00 do 15:00 w części miejscowości Słopnice, osiedla: Mikówka, Kubówka, Talaski, Chałupki, Więcki, Staniszówka, Słopnice Królewskie, Sasy, i okolice

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Dobra, okolice numerów: 179, 768, 767, 960,

19.04 od godz. 10:00 do 17:00

w części miejscowości Słopnice, osiedla: Mikówka, Kubówka, Talaski, Chałupki, Więcki, Staniszówka, Słopnice Królewskie, Sasy, Garncarzówka, i okolice

19.04 od godz. 15:00 do 17:00 na granicy miejscowości: Krosna, Dobrocierz, osiedla: Jońcówka, Buczkówka, Urygówka, Granice i okolice

22.04 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Dobra, budynki położone nad Tartakiem,

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Bałażówka

23.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Pasierbiec, osiedle Mroczkówka oraz okolice kościoła

23.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Stare Rybie, od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Średniak oraz Skotnicka od strony ulicy Średniak wraz z przyległymi

24.04 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Średniak oraz Skotnicka od strony ulicy Średniak wraz z przyległymi

24.04 od godz. 16:00 do 17:00

powiat miechowski Zawiercie ul. Modrzewskiego, Hallera, Bema, Firlejów, Filaretów od nr 16 do nr 74, Łośnicka od nr 103 do nr 224, Rynek, Żelazna od nr 18 do nr 78, Gromadzka nr 12, 14, Zagonowa, Staromiejska nr 19

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Wojkowice Kościelne ul. Drogowców, Zachodnia, Dąbrowska od nr 1 do nr 36, Piastowska od nr 1 do nr 12, Różana,

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 Zawiercie ul. Apteczna od nr 7 do nr 23, Hoża od nr 14 do nr 18

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 Sucha: ul. Podgórska, ul. Spacerowa, ul. Wolbromska 142 i 200, ul. Stawowa 5

23.04 od godz. 8:00 do 11:00 powiat myślenicki Krzczonów Proszki w kierunku rzeki i Tokarni

18.04 od godz. 7:30 do 16:00

Polanka kaplica kierunek Jawornik i Burda

18.04 od godz. 8:30 do 16:00 Głogoczów kierunek Czarny Las i dwa budynki 1019A i następny za nim budynek na działce 1898/8

19.04 od godz. 8:30 do 15:00 Trzebunia kierunek Tartak

22.04 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebunia kierunek: Bieńkówka, za rzekę, Trzebunia - centrum

22.04 od godz. 8:00 do 17:00 Trzebunia kierunek Tartak

22.04 od godz. 15:00 do 17:30 Komorniki Zarąbki

24.04 od godz. 8:00 do 12:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Podrzecze, budynki położone pomiędzy osiedlami: Tłoki, Równia

18.04 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Piwniczna-Zdrój, osiedle Latawcowa i okolice

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Kąclowa, budynki od Remizy w kierunku Tartaku po obydwu stronach drogi głównej

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Kąclowa, od Remizy w kierunku Tartaku po obydwu stronach drogi głównej

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Tylicz, ul. Pułaskiego, budynki numery: 23, 47, 48, 51, 52, 53, 70 i sąsiednie

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Gostwica, budynki położone pomiędzy osiedlem Kwasowiec a miejscowością Brzezna

18.04 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Powroźnik, budynek nr 54 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 13248

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Wyskitna, budynki numery: 18, 20, 121 i sąsiednie

19.04 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Dąbrowa- okolice firm: Dominik, Danex

22.04 od godz. 5:00 do 7:00 w miejscowościach: Zawadka, osiedla: Koszary, Kawiory w kierunku Chomranic oraz Świdnik od strony osiedla Koszary

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Stróże, budynek nr 121

22.04 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Zawadka, osiedla: Koszary, Kawiory, Rozdziele i okolice

22.04 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Stadła, od Stacji Benzynowej AReS do Remizy OSP oraz osiedle Polska Wieś i okolice

23.04 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Wola Piskulina, osiedla: Paryż, Działy, Jedliczany, Kochoń, Okrąg i okolice

23.04 od godz. 7:00 do 17:00 w miejscowości Łącko, budynki numery: 10, 11, 12, 106, 117 i sąsiednie

23.04 od godz. 7:30 do 15:00

w części miejscowości Mystków, okolice numerów: 395, 408, 425, 520,

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Cieniawa, osiedle Stolarzówka w kierunku osiedla Ząbry

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 w Krynicy-Zdroju- Góra Parkowa okolice PKL

23.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Siołkowa, budynki zasilane ze złącza kablowego nr 15302- okolice numeru 543

23.04 od godz. 10:30 do 14:00 w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Tylicz, ul. Kazimierza Wielkiego, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 21588- okolice numeru 38

24.04 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Stary Sącz, ulica Węgierska, numery 8a, 8E.

24.04 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Zagorzyn, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego KRS288536, budynek numer 277, i okolice.

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Kąclowa, budynki numery: 548, 563 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 670, 958, 13889

24.04 od godz. 13:00 do 18:00 w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 16:00 do 17:00 w miejscowościach: Świniarsko, od strony Niskowej, część ulicy Gajowej, Chełmiec, ul. Łączna, budynki numery: 31, 31B i sąsiednie

25.04 od godz. 7:00 do 11:00

w miejscowości Kąclowa, budynek nr 629

25.04 od godz. 8:30 do 12:00

w części miejscowości Klęczany, od strony Marcinkowic w kierunku Centrum, oraz osiedle Słociny, i okolice

26.04 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Ptaszkowa, budynki numery: 936, 937, 938

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowotarski W Nowym Targu, ulica Krakowska. okolice numerów 1, 2, 3, Stacja Paliw Orlen, Centrum Boroń, Blachotrapez.

18.04 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Sieniawa, role: Łajkówka, Ferkówka i okolice

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Staszowa, Sopotnicka wraz z przyległymi

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Rabka Zdrój, cześć ulicy Zakopiańskiej i okolice

18.04 od godz. 8:30 do 14:00 na granicy miejscowości: Ratułów, Czerwienne, osiedle Bachledówka i okolice

18.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Sieniawa, role: Łajkówka, Ferkówka, Pytlówka, Rusnakówka, Gaplówka, Martaużówka i okolice

18.04 od godz. 11:30 do 16:00 W Nowym Targu, ulica Krakowska. okolice numerów 1, 2, 3, Stacja Paliw Orlen, Centrum Boroń, Blachotrapez.

18.04 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Staszowa, Sopotnicka wraz z przyległymi

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Raba Wyżna, role: Wędziarzówka, Możdżeniówka, Arendarczykówka, Sołówka, Kamieńskówka, i okolice

19.04 od godz. 8:30 do 11:00 w Nowym Targu, ul. Halikowskiego, budynki numery: 3, 4 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 21667, 21672

22.04 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Podwilk, od numeru 202 do 236

22.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Obidowa, osiedle Za Potok, Białoniówka i okolice

22.04 od godz. 9:30 do 17:00

w miejscowościach: Czerwienne, od numeru 240 do 280 oraz Ratułów, osiedle Bachledówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.04 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowościach: Maruszyna, ulice: Jana Pawła II, Byliny, Janki, Stanki oraz w Szaflarach, ulica Zadział wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.04 od godz. 8:00 do 18:00 w miejscowości Łopuszna, ul. Szkolna, budynek nr 7

23.04 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego, budynek nr 4- zasilany ze złącza kablowego nr 1190

23.04 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowościach: Falsztyn, ulice: Dworska, numery: 34, 34a, Zielona, numery: 43, 45, 45A, 76, Niedzica, ul. Zamkowa nr 54 i sąsiednie

23.04 od godz. 9:30 do 16:00 w miejscowościach: Czerwienne, od numeru 240 do 280 oraz Ratułów, osiedle Bachledówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.04 od godz. 17:00 do 17:30

w miejscowości Szczawnica, ulice: Skotnicka, Wygon, Pod Sadami wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 7:30 do 8:00 w miejscowości Ratułów, osiedle Bachledówka

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Sieniawa, role: Trybuniówka, Domałówka, Cielichówka i okolice

24.04 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Skotnicka, Wygon, Pod Sadami wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 16:00 do 16:30 w miejscowości Maruszyna, ulice: Jana Pawła II, od numeru 143 do 157, Byliny wraz z przyległymi

26.04 od godz. 8:00 do 18:00

w miejscowości Sieniawa, rola Cielichówka i okolice

26.04 od godz. 8:30 do 16:00 powiat olkuski Ryczówek ul. Krzewowa od nr 3 do 15

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Rodaki, ul.Wiejska,Skotnicka, Kamienna

24.04 od godz. 8:00 do 9:00 Rodaki ulice: Kluczewska, Wschodnia, Bagienna od nr 24, Poprzeczna, Szkolna, Prosta 20-25

24.04 od godz. 10:00 do 12:30 powiat oświęcimski Zator ulica Jaśminowa, Bugajska, Reymonta 2, 5,7, Brzozowa, Wyspiańskiego 11.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Rajsko ulica Legionów 94, 96, Żołnierzy Września, Ogrody, Pszczyńska.

18.04 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty ulica Ogrodowa, Wszystkich Świętych, Cmentarna.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Bulowice ulica Stara Droga.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Laskowa ulica Zdrojowa, Bukowa, Siewna, Na Wzgórzu, Za Mostkiem, Zgody, Źródlana, Pagórkowa.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Czaniec ulica Dworska , Aleja Wojska Polskiego.

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kęty ulica Krakowska, Wszystkich Świętych, Szczepana.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

Brzezinka ulica Wiślana, Olchowa, Zielona, Chropań, Niwy.

23.04 od godz. 8:00 do 17:00 Brzezinka ulica Wiślana, Niwy, Skotnicka, Leśna, Pastwiskowa, Kółko.

23.04 od godz. 8:00 do 17:00 Rajsko ulica Pszczyńska, Cegielniana, Tarninowa, Staroplebańska, Prosta, Kręta, Wilamowicka, Żołnierska, Kościół.

23.04 od godz. 8:30 do 14:00 Poręba Wielka ulica Pólka, Stawowa, Tyszkiewicza, Brzozowa, Lankorona 48.

24.04 od godz. 8:30 do 14:00 Zaborze ulica Grojecka złącza kablowe numer ZK8491, ZK8665, ZK1768.

24.04 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty ulica Wiśniowa, Jagiellońska, Mieszka Pierwszego, Piastowska, Kościuszki, Sienkiewicza 4.

25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Oświęcim ulica Krzemieńczyk złącza kablowe numery od ZK BBW316621 do ZK 316638.

25.04 od godz. 8:30 do 14:00 Głębowice ulica Grunwaldzka, Górki.

26.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat suski Palcza osiedle Grudówka, Piskówka, Paskówka, Sularzówka, Doboszówka, Zagroda, Ciągówka.

18.04 od godz. 9:00 do 11:00 w części miejscowości Toporzysko, rola Cieślakowa

19.04 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Jordanów, ul. Świętej Anny, budynki numery: 20, 43, 45 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 3572, 9325, 12633, 24539

22.04 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Naprawa, role: Naprawa Górna, Folwarskówka, Burmistrzówka i okolice

22.04 od godz. 8:30 do 15:30 w miejscowości Toporzysko, rola Bąkałówka i okolice

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 Grzechynia osiedle Zagroda, Głowicówka, Macówka, Kudziówka.

26.04 od godz. 12:00 do 14:00 Juszczyn osiedle Tatarowa, Oleksowa, Gigoniowa, Biedrawowa.

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Buchcice przy drodze na Łowczów, okolice dworu

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Czermna - Działki, Przydole, za Rzeką

18.04 od godz. 9:00 do 13:00 Niedomice - okolice Hotelu Gospoda Szlachecka

19.04 od godz. 8:30 do 15:00 Biadoliny Radłowskie, od Łoponia, Od Dębiny

22.04 od godz. 8:00 do 11:00 Łęg Tarnowski - ul. Zamościa, Polna. Żabno - ul. Szkotnik od strony Łęgu Tarnowskiego.

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Łęg Tarnowski - ul. Zamościa, Polna. Żabno - ul. Szkotnik od strony Łęgu Tarnowskiego

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Biadoliny Radłowskie, przy torach, za autostradą, Las, Dół

22.04 od godz. 11:15 do 14:30

Biadoliny Radłowskie, Koło Kościoła, Szkoła, Cmentarz, Kolonia, Nowy Świat, Straż

23.04 od godz. 8:00 do 11:00 Lisia Góra - Firma kurierska DPD

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

Lisia Góra - Firma kurierska DPD.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 Buchcice przy drodze na Łowczów, okolice dworu

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Biadoliny Radłowskie, Tory, Apteka, Stadion

23.04 od godz. 11:15 do 14:30 Janowice Grzywna

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 Biadoliny Radłowskie, Kisielina, Dąbrówka, Dół, Za Torem, Błonie

24.04 od godz. 11:30 do 14:30 Pogórska Wola, Droga, Las, Cmentarz Parafialny

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ulice: Słoneczna, Sportowa, budynek nr 1

18.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 300 w kierunku potoku Czerwonka do numerów: 311A, 285B

18.04 od godz. 8:30 do 10:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, budynki numery: 84, 85, 85A, 86, 88, 88k, 89 i sąsiednie

18.04 od godz. 9:00 do 16:00

w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa- Sklep Biedronka

18.04 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 273 do 299 wraz z przyległymi

18.04 od godz. 12:00 do 15:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od okolic Cukierni Burkaty do skrzyżowania z ulicą Pod Grapę wraz z przyległymi

19.04 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Witów, numery od nr 251 do nr 252

19.04 od godz. 9:00 do 14:00

w części miejscowości Zakopane, ulice, numery: Oberconiówka od 24 do końca, Mrowce od 31 do Końca, i okolice

19.04 od godz. 9:00 do 16:00 w miejscowości Dzianisz, numery od 295 do 316, i okolice

22.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Dzianisz, budynek numer 86

22.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Zakopane, ulice, numery; Krzeptówki od 1 do 13, Skibówki Kacina od 39 do 63,

23.04 od godz. 9:00 do 15:00 w części miejscowości Kościelisko, ulice: Karpielówka Boczna, Kierpcówka, Nędzy-Kubińca, Sobiczkowa, Pod Blachówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 8:00 do 9:00 w części miejscowości Kościelisko, ulice:, Nędzy-Kubińca, Karpielówka, i okolice

24.04 od godz. 9:00 do 17:00 w części miejscowości Kościelisko, ulice: Karpielówka Boczna, Kierpcówka, Nędzy-Kubińca, Sobiczkowa, Pod Blachówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.04 od godz. 17:00 do 18:00 w miejscowości Kościelisko ulice: Budzówka, budynek nr 30A oraz Królewska od numeru 50 do 75D i sąsiednie

26.04 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wadowicki Brody odbiorcy wzdłuż drogi krajowej po stronie południowej od numerów 556, 568, 640 i 670 oraz sąsiednich do numerów 227 i 501, stacja paliw oraz producent mebli Markat.

25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Leńcze numery 52A, 342, 57, 54, 50A, 353, 339, 390, 349A, 51, 42, 40, 17, 30, 356, 33, 66, 273, 65, 88, 74, 76, 85, 385, 82, 84, 47, 336, 359, 241, 237, 238, 382, 386A, 237C, 237E, 237J, 240, 243, 259, 261, 262A, 369. 272. 248. 296. 247. 244. 251. 255. 258 i okolica.

25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Łękawica 175 i sąsiednie. Zagórze numery 9, 10, 216, 11, 14, 15, 78 i sąsiednie.

26.04 od godz. 9:00 do 12:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki Raciborsko w kierunku Mietniowa

18.04 od godz. 7:00 do 8:00 Zabierzów Bocheński 631

18.04 od godz. 7:30 do 14:00 Raciborsko w kierunku Grajowa i Sierakowa.

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 Niepołomice ul. Boczna nr. 18, 20, 30,3 2

18.04 od godz. 10:00 do 15:00 Raciborsko w kierunku Mietniowa

18.04 od godz. 16:00 do 17:00 Wola Batorska

19.04 od godz. 7:30 do 9:00 Wola Batorska

19.04 od godz. 12:00 do 14:00 Grodkowice ul. Wiejska, Polna , Karola Żeleńskiego

22.04 od godz. 7:30 do 16:30 Brzezie od Cmentarza w kierunku Kościoła

22.04 od godz. 9:00 do 12:00 Niepołomice ulica Grunwaldzka, Bankowa, Kościuszki, Daszyńskiego, Plac Zwycięstwa

23.04 od godz. 7:30 do 11:00 Gorzków w kierunku Koźmice Wielkich, Koźmice Wielkie w kierunku Byszyc, Byszyce w kierunku Kościoła.

23.04 od godz. 8:00 do 20:00

Niepołomice ulica Młyńska, Zagrody, Zbożowa, Sadowa, Robotnicza ,Osiedle Robotnicze, Szkoła Podstawowa nr.2

23.04 od godz. 10:30 do 14:00

Raciborsko w kierunku Gorzkowa, Gorzków w kierunku Bieńkowic.

25.04 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

