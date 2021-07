Gierczyce. Wypadek na DW967 w Gierczycach, trzy osoby zostały ranne, 2.07.2021 [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

Trzy osoby trafiły do szpitala z obrażeniami ciała po wypadku, do jakiego doszło w piątek przed południem (2.07.2021) w Gierczycach. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową Siedlec-Stradomka doszło do zderzenia samochodu osobowego i busa. Przewożący napoje w szklanych butelkach mercedes dachował. To kolejny zderzenie w tym samym miejscu w ciągu ostatnich dni.