Gmina Brzeszcze. Na ul. Łęckiej w Zasolu samochód osobowy marki Audi uderzył w słup i wylądował w rowie. Zdjęcia

Na ul. Łęckiej w Zasolu audi wypadło z drogi

Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 w nocy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem 22-latek nie dostosował prędkości do warunków.

W nocy na ul. Łęckiej w Zasolu samochód osobowy wypadł z drogi, następnie uderzył w słup i wylądował w rowie Małopolska Alarmowo Facebook

W efekcie stracił panowanie nad pojazdem. Wypadł z drogi, a potem uderzył w przydrożny drewniany słup i wjechał do rowu.

W nocy na ul. Łęckiej w Zasolu interweniowały służby w związku z kolizją audi Małopolska Alarmowo Facebook

W nocy na ul. Łęckiej w Zasolu samochód osobowy wypadł z drogi, następnie uderzył w słup i wylądował w rowie Małopolska Alarmowo Facebook

Na miejscu interweniowały służby. Kierowcy udało się wyjść z tego zdarzenia bez większych obrażeń.