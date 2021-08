Gmina Grybów. Inspektorzy TOZ z Krynicy złożyli zawiadomienie na policję w sprawie zaniedbanych krów. Mają wiele zastrzeżeń [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krynicy-Zdroju złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego znęcania się nad zwierzętami przez gospodarza z gminy Grybów. Inspektorzy mają wiele zastrzeżeń co do przeprowadzonej kontroli przez weterynarza oraz do właściciela, który nie zastosował się do wszystkich wytycznych. Zawnioskowali także o powołanie biegłego sądowego, który oceniłby stan zdrowia krów.