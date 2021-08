Gmina Stary Sącz aplikuje o 40 mln zł z programu Polski Ład i planuje trzy ważne inwestycje

FLESZ - Co Polacy myślą o zakazach dla niezaszczepionych?

Gmina Stary Sącz złożyła już wnioski na trzy projekty, a realizacja inwestycji jest uzależniona od przyznanych funduszy.

To po pierwsze kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Chodzi w tym przypadku o Gołkowice Górne i kanalizację oraz wodociąg w Barcicach za Popradem, na tzw. Małej Równi. Drugie zadanie, bardzo istotne, rozwojowe to budowa dalszej części ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączy ul. Podegrodzką ze Strefą Aktywności Gospodarczej. Powstanie w ten sposób mała obwodnica Starego Sącza. Po wybudowaniu około 1 km drogi w takim samym standardzie, jak część w SAG, czyli ze ścieżką rowerową, chodnikiem i mostem na Moszczeniczance., połączymy dwie części Starego Sącza – część istniejącego osiedla mieszkaniowego i tego planowanego ze Strefą Aktywności Gospodarczej, nowym rondem i drogą wojewódzką. Ta inwestycja to koszt około 15 mln zł - mówi burmistrz Jacek Lelek.