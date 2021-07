Gorlicki Festiwal Smaków Świata na rynku. Jest wszystko, co najsmaczniejsze. Można przebierać w propozycjach Halina Gajda

Gorlicki Festiwal Smaków Świata trwa w najlepsze. Jest wszystko, co najsmaczniejsze w takich miejscach – burgery we wszelkich odmianach, frytki na sto sposób, coś z kuchni węgierskiej, odrobina z meksykańskiej. Gotowy przysmak można zabrać do domu albo zjeść na miejscu.