Gorlickie. Pierwszy kurs wakacyjnego pociągu Jasło-Krynica. Połączenie będzie w rozkładzie jazdy do 5 września [ZDJĘCIA]

Nie było szampana, wstęgi ani komitetu powitalnego – wszystko odbyło się normalnie. Pociąg wjechał na stację, kilka zebranych osób wsiadło. W środku nieliczni pasażerowie, większość jechała do uzdrowiska. Co zrobią na miejscu - będzie zależało tylko od nich – mogą iść w góry, do Parku Zdrojowego, na wody mineralne, długi spacer po uzdrowisku. Czasu jest sporo, bo zgodnie z rozkładem, w drogę powrotną pociąg wyjedzie o godz. 17.53. Jak łatwo policzyć, do dyspozycji będzie około się siedmiu godzin.

Na niwie społecznej, przy zabieganiu o połączenie w kierunku Krynicy dużą rolę odegrało zaangażowanie się w sprawę Mateusza Książkiewicza z gorlickiej Fundacji Pro Regionis. Po podkarpackiej stronie jego partnerem był Adam Filar, jaślanin, miłośnik kolei. O uruchomienie połączenia zabiegali także radni wojewódzcy z Małopolski i Podkarpacia – Jadwiga Wójtowicz oraz Wojciech Zając.