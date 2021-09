Weekendowe, kolejowe połączenie do Krynicy okazało się wielkim sukcesem. W pociągach Kolei Małopolskich jeździło po kilkaset osób

Gdy 3 lipca pociąg pierwszy raz wyruszał na trasę, nic tak naprawdę nie wróżyło mu sukcesu. Sceptyków było więcej niż optymistów. Tak naprawdę to głosy słuszności przedsięwzięcia płynęły od tych, którzy najsilniej zaangażowali się w powołanie tej linii. Jednym z nich jest Mateusz Książkiewicz, prezes gorlickiej Fundacji Pro Regionis.

- Nie miałem wątpliwości, że to połączenie ma sens – mówi z przekonaniem. - Sam jechałem na tej trasie kilka razy i pociąg miał zawsze, mówiąc urzędniczym slangiem, duże obłożenie - dodaje.

- Dalej już nasz pociąg przestaje być konkurencyjny czy też może bardziej atrakcyjny dla mieszkańców – zaznacza. - To, co rzucało się w oczy to fakt, że spora grupa pasażerów to byli rodzice z dziećmi nawet takimi maluchami w wózkach. To połączenie jest o tyle bliskie ideału, że można spokojnie przejechać z pociechami do Krynicy czy Muszyny, tam spędzić czas i pod wieczór wrócić do Gorlic czy Jasła. Wiele osób zabierało też w podróż rowery i z rozmów wynikało, że planują rowerowe eskapady doliną Popradu - dopowiada.