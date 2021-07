Gorliczanie mają za kogo trzymać kciuki. Na olimpiadzie w Tokio, w kajakarstwie górskim, wystartuje Aleksandra Stach z Ropek

Ola trafiła do Ropek jako dwunastolatka. Była na wycieczce rowerowej z rodzicami. Miejsce tak ujęło całą rodzinę, że zapadła decyzja: tu chcemy mieszkać.

Urszula i Paweł Stachowie wybudowali w Ropkach dom i założyli gospodarstwo agroturystyczne o nazwie Siwiejka.

- To, że jesteśmy tutaj, to był przypadek. Nasza Ola poprosiła wówczas o zdjęcie z tablicą „sprzedam działkę”. I tak się zaczęło. Ola jest ponad 260 dni w roku na zgrupowaniach, jak uda się jej być w domu dwa razy w roku po dwa, trzy dni, to jest wielka radość – opowiadają rodzice olimpijki. -Aleksandra mieszka na co dzień w Krakowie. Nie mieliśmy na to planów, po prostu tu jesteśmy. Widocznie Bóg sobie tak to wymyślił, że nas tu przesadził. Często jeździmy do Krakowa, gdzie mamy więcej okazji, aby spotkać się z obiema dorosłymi córkami i wtedy mieszkamy z Olą – opowiadają rodzice naszej olimpijki.