Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Przedostatnia odsłona. Zdjęcia

Tym razem, choć kalendarzowo mamy środek zimy, to aura przypomina bardziej wiosenną, niczym marzec. Temperatura 10 stopni Celsjusza, raczej błoto zamiast śniegu. Przed miesiącem biegacze mierzyli się z zimową aurą, były to "białe biegi". Teraz było jak na przedwiośniu.

Dystanse do wyboru, do koloru

Tegoroczna edycja Grand Prix Krakowa zaczęła się w listopadzie. W grudniu i styczniu było zimowo, zgodnie z oczekiwaniami, choć rok w Krakowie zaczął się raczej od mało zimowej aury. Dorośli i dzieci mieli do pokonania swoje ulubione dystanse. Trasy wytyczono w Lesie Wolskim, mają różny dystans i stopień trudności. Po prologu i trzech imprezach w ramach tegorocznej edycji biegaczom zostaje jeszcze tylko jeden bieg. Odbędzie się on w pierwszą niedzielę marca - 3.03.

Klasyfikacja generalna

Do punktacji generalnej całego cyklu brane są pod uwagę 4 najlepsze wyniki punktowe (z 5 możliwych) na tym samym dystansie.

Jest ona prowadzona według czasów netto. Będzie sporządzana w oparciu o niedzielne zawody oraz sobotnią rywalizację GPS. Punkty będą liczone według straty do najlepszego wyniku uzyskanego na przestrzeni całego weekendu. Wzorem poprzednich edycji, punktacja działa według straty procentowej. Liczbą bazową jest wynik zawodnika, który uzyskał najlepszy czas – wynosi on 100%, czyli jednocześnie 100 punktów. Kolejne osoby otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do czasu jaki osiągnęły względem liczby bazowej. Podczas XII edycji Grand Prix Krakowa w biegach górskich nie będą przydzielane dodatkowe punkty za udział. Zasada ta obowiązuje zarówno w klasyfikacji OPEN, jak i w kategoriach wiekowych. W przypadku przekroczenia 100% czasu zwycięzcy, zawodnik otrzyma 1 punkt.