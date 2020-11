Groźny wypadek we Frydrychowicach k. Wadowic. Samochód roztrzaskał się o drzewo [ZDJĘCIA] Bogumił Storch

Do wypadku doszło w niedzielę, 1 listopada, po godz. 23 we Frydrychowicach (gm. Wieprz, pow. wadowicki). Samochód osobowy uderzył w drzewo. Jego kierowca trafił do szpitala.