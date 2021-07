Grzybobranie 2021. Wysyp grzybów na Sądecczyźnie. Kosze borowików przynieśli mieszkańcy Muszyny oraz Nowego Sącza [ZDJĘCIA]

Wysyp grzybów w sądeckich lasach

Mieszkańcy Sądecczyzny pokazują swoje zbiory. Kosze pełne prawdziwków znaleźli Ania, Ela i Dawid z Muszyny. Grzyby zostały ususzone. Trwa sezon na borowiki. To właśnie smak ich smak sprawia, że jest on tak cenną zdobyczą dla grzybiarza. Dzięki walorom smakowym borowik szlachetny znajduje wiele zastosowań w kuchni. Do tego jest bardzo uniwersalny i można wykorzystać go na wiele sposobów.