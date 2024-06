Hotel w Unity Centre gotowy. Zatem nie tylko biura w dawnym "szkieletorze"

Nowy hotel w Krakowie

Hotel i apartamenty na wynajem wzbogacą portfolio Unity Centre, które dotychczas oferowało najem powierzchni biurowych klasy „AA” oraz lokali użytkowych. Od teraz kompleks oddaje do dyspozycji gości 229 pokoi i 46 w pełni wyposażonych apartamentów z aneksami kuchennymi. Goście hotelowi mogą także korzystać z włoskiej restauracji Filini, piętra konferencyjnego o powierzchni ok. 300 m2., podziemnego parkingu oraz stacji do ładowania aut elektrycznych.