W Wiśle Kraków przebudowa również w drugiej drużynie

Sam Zagórowski, cytowany przez stronę Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków, mówi: - Nie spodziewałem się zupełnie takiego obrotu sprawy. Przyznam, że myślałem, że jedyną formą powrotu do Wisły będzie dla mnie rola kibica na meczach przy Reymonta. Już w trakcie minionego sezonu dochodziły do mnie sygnały, że być może pojawi się możliwość współpracy z Akademią w roli trenera bramkarzy. Totalnym zaskoczeniem była jednak informacja, że będę łączył rolę trenera z grą w drugim zespole.

Zagórowski do Wisły wraca po dwóch latach przerwy, wcześniej grał w drużynach młodzieżowych „Białej Gwiazdy”. W ostatnim sezonie był zawodnikiem innego krakowskiego klubu, Garbarni, a po odejściu z Wisły reprezentował też barwy Unii Tarnów i Okocimskiego Brzesko. Teraz podpisał z Wisłą dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Co jednak ciekawe, młody bramkarz będzie jednocześnie pełnił rolę trenera golkiperów w drużynie U-17 krakowskiego klubu.

Fakt, że Piotr Zagórowski będzie również trenerem, wynika z tego, że sam już rozwija się w tym kierunku, a mimo młodego wieku posiada licencję UEFA C.

- Teraz muszę odbyć roczny staż i chciałbym uzyskać kolejne licencje - mówi piłkarz. - Mam w planach zrobienie licencji UEFA Goalkeeper B i chciałbym podążyć kierunku pracy trenerskiej. W Garbarni w poprzednim sezonie miałem już okazję pracować z bramkarzami w rocznikach od U-12 do U-15. W Bochni pracuję również z grupą adeptów w wieku 9-10 lat.

Wracając do przebudowy rezerw, to przypomnijmy, że Wisła podpisała ostatnio kontrakt z innym piłkarzem, który ostatnio grał w Garbarni, czyli Patrykiem Moskiewiczem. Są jednak również odejścia, bo krakowski klub poinformował o rozstaniu z pięcioma zawodnikami, którzy mieli większy lub mniejszy wpływ na grę zespołu w IV lidze małopolskiej i na awans do III ligi. Wisła podziękowała za grę takim zawodnikom jak: Jakub Niewiadomski, Piotr Ćwik, Maciej Hajdara, Oliwier Micek oraz Arkadiusz Krzyżanowski.