Hutnik Kraków. Czas na pierwszy wyjazd. Kierunek - Wronki

Powrót po 18 latach na szczebel centralny rozgrywek hutnicy okrasili zwycięstwem, w miłym dla oka stylu, nad jednym z faworytów ligi, GKS-em Katowice. - Nie broniliśmy się, szukając np. okazji do stałych fragmentów, tylko staraliśmy się grać w piłkę - komentuje trener Leszek Janiczak. - Czy to zwycięstwo podbudowało zespół? Pewnie tak, ale my po sparingach, które przegrywaliśmy, mimo wszystko byliśmy spokojni o formę. Bo cały okres przygotowawczy był podporządkowany temu, żeby najlepsza dyspozycja przyszła na pierwszy mecz. A tydzień przed spotkaniem z GKS-em nie zagraliśmy sparingu, aby drużyna była jeszcze bardziej głodna gry w tym meczu, który był dla nas pierwszym o punkty od pół roku.

Były przed nim perturbacje, bo do szatni Hutnika przypętał się koronawirus. Czterech piłkarzy, którzy z tego powodu znalazło się poza składem na inaugurację, także nie pojedzie do Wronek. A co z kontuzjowanymi w potyczce z "Gieksą" Abdallahem Hafezem (stłuczony bark) i Przemysławem Antoniakiem (uraz palca w stopie)? - Jadą z nami. Decyzja o tym czy wystąpią - i w jakim wymiarze - zapadnie pewnie w ostatniej chwili. Trenowali do tej pory indywidualnie, ale według lekarzy rokowania są pozytywne, prawdopodobnie będą mogli zagrać - mówi szkoleniowiec Hutnika. - Dla mnie ważne jest też zdanie samego zawodnika, chęć grania - dodaje.