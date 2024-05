Wisła Kraków dostała wiele gratulacji za Puchar Polski. Przyszły nawet z… Paryża

Do Wisły wpłynął telegram gratulacyjny, podpisany przez prezesa Paris Saint-Germain Nassera Al-Khelaifiego, zaadresowany do prezesa „Białej Gwiazdy” Jarosława Królewskiego. Tym razem katarski biznesem występuje jednak w roli szefa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów i w jego imieniu gratuluje Wiśle zdobycia Pucharu Polski. W liście gratulacyjnym czytamy: Korzystając z okazji, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, reprezentującego ponad 620 czołowych klubów piłkarskich z całej Europy, gratuluję Panu i Wiśle Kraków zdobycia Pucharu Polski. Zostanie pierwszym klubem spoza ekstraklasy, który od prawie 30 lat zdobył to trofeum, to niesamowite osiągnięcie i świadectwo ciężkiej pracy i pasji wszystkich osób w klubie. Jeszcze raz gratuluję i życzę Wiśle Kraków wszystkiego najlepszego w przygotowaniach do fazy kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej UEFA w przyszłym sezonie.