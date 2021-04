Ile tak na prawdę kosztują nas darmowe szczepionki przeciw COVID-19? Znamy stawki NFZ RED.

Do tej pory w całym kraju wykonano ponad 11 mln szczepień przeciwko COVID-19, z czego ponad 903 tys. dotyczy samej Małopolski. Szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce są bezpłatne dla obywateli. Jednak, aby Narodowy Program Szczepień mógł funkcjonować, NFZ płaci punktom szczepień za każdy wykonany zastrzyk. Na ile NFZ wycenił te świadczenia? Można uśrednić, że przy zaszczepieniu do 29 kwietnia 903 830 Małopolan, do kas lekarskich w województwie wpłynęło już ponad 56 mln złotych!