Niezwykłe posiadłości w Beskidzie Niskim do kupienia od ręki. Większość jest w pełni wyposażona. Wystarczy przynieść szczoteczkę do zębów Halina Gajda

Na portalu otodom.pl można znaleźć kilkadziesiąt ofert domów do kupienia. Od ręki. Większość jest niemal w całości wyposażona – by zamieszkać, wystarczy przynieść szczoteczkę do zębów, ewentualnie ulubiony kocyk. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy do ponad czterech milionów złotych.