Amur olbrzym bohaterem spławikowych mistrzostw koła PZW Miasto Gorlice. Wędkarze wytrwali na brzegu mimo deszczu ze śniegiem

Jedyne czego można było być pewnym podczas zawodów, to tego, że się zmarznie. Z drugiej strony wędkarze robili, co mogli, by zachęcić ryby „do współpracy” – zakładali na haczyk rozmaite przysmaki, siedzieli cicho niczym myszki albo przeciwnie – puszczali muzykę. Na nic się to zdało.

- Zważywszy na okoliczności, wygrali wszyscy – podkreśla Kosiba.

Wędkarskie szczęście dopisało tylko dziesięciu zawodnikom, z których najlepszy okazał się Tomasz Myśliwy, który złowił wspomnianego amura, ale też 4-kilogramowego karpia i tym samym został mistrzem zawodów. Na kolejnych miejscach uplasowali się Daniel Firszt i Piotr Przybyłowicz.