Karpiowe zawody koła PZW Miasto Gorlice w Kobylance. Ryby wykazały się absolutną obojętnością wobec starań wędkarzy. Wolały pewną wędkarkę

Wędkarskie smakołyki

Zrobili wszystko, co było można je skusić. W wodzie lądowała kukurydza, ale też kulki o smaku śliwkowym czy ananasowym. Zarówno jedne, jak i drugie to ponoć przysmak każdego karpia. Jednak one tym razem pokazały, że mają silną wolę. I nie dały się zachęcić na żadne dodatkowe kalorie.

- Coś tam się złowiło, ale nawet zdjęcia nie było czemu zrobić, by się pochwalić – wzruszali ramionami wędkarze.