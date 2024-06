Karpiowy maraton w Siepietnicy. Wędkarze wyłowili ponad pół tony ryb. Pośród nich kilka naprawdę dużych okazów

Wędkarskie zasady

W tego rodzaju zmaganiach nic nie jest z góry przesądzone. Bo ryba-olbrzym może złapać haczyk w ostatniej chwili. I wszystko się zmieni. Jeśli zaś chodzi o same zawody, to na tego typu łowiskach obowiązują określone zasady.

- Rybę, która złapie się na haczyk, trzeba bezpiecznie doholować do brzegu – opisuje dalej. - Później, z pomocą dużego podbieraka, wyciągnąć ja z wody i z największą ostrożnością ułożyć w specjalnej kołysce, która jest wypełniona wodą i wyściełana delikatnym materiałem – dodaje.

Obowiązkiem wędkarza jest także zdezynfekowanie ewentualnych ran ryby. Pamiątkowa sesja zdjęciowa też trwa krótko, później każda złowiona sztuka trafia na powrót do stawu.