Imieniny Nowego Sącza wracają na nowosądecki rynek. Wejście na imprezę będzie darmowe

Imieniny miasta Nowego Sącza to jedno z tych wydarzeń, które co roku gromadzi tłumy mieszkańców miasta. W tym roku impreza potrwa trzy dni, od 28 do 30 czerwca 2024 r. Wydarzenie rozpocznie coroczną akcję “Bezpieczne Wakacje”. – Tegoroczne Imieniny Miasta zaczynamy koncertem wypełnionym piosenkami z bajek Disney’a. Będzie też projekcja bajek na płycie rynku – zapowiada prezydent Ludomir Handzel.

Z kolei w sobotę, 29 czerwca w sercu miasta odbędzie się piknik rodzinny, a tuż po nim koncert zespołu Ich Troje. Formacja na czele z Michałem Wiśniewskim zagra dla sądeczan swoje największe przeboje. Imieniny miasta zakończy koncert laureatów XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek.

W tym roku impreza zmieniła jednak swoją lokalizację. Od 2021 roku organizowana była w nowym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Jest to miejsce na mapie Nowego Sącza, w którym organizacja wydarzenia plenerowego nie wiąże się z ryzykiem - bez względu na pogodę zadaszona muszla koncertowa gwarantuje możliwość odbycia się imprezy, ale również dobrą frekwencję.