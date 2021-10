Incydent przy ul. Stachiewicza. Włamywacz sięgnął po nóż i młotek. Ma wyrok

Kamil L. zorientował się 12 stycznia ub. roku, że ktoś ukradł mu rower z piwnicy bloku przy ul. Stachiewicza. Zabezpieczył drzwi do pomieszczenia i zaglądał tam co pewien czas. Kilka dni później stwierdził, że znowu doszło do włamania.

Na miejscu ujrzał kręcącego się Mateusza B., ale się nie odezwał. Wyszedł przed blok i zapytał spotkanego zarządcę budynku, czy może przejrzeć nagrania monitoringu. Tomasz P. nie krył, że w piwnicy widział kilka razy Mateusza B. i to jego wskazał jako potencjalnego włamywacza. Panowie zeszli do piwnicy i okradziony wprost zapytał Mateusza B. dlaczego okradł go już drugi raz i zabrał mu rower.

Zagadnięty w odpowiedzi uderzył go otwartą dłonią. Kamil L. go odepchnął, a wówczas Mateusz B. sięgnął po ukryty w kurtce nóż i dwukrotnie usiłował zadać nim ciosy w klatkę piersiową. Mówił wtedy wulgarnie, że za...bie Kamila L..