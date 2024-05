Krakowski policjant, który użył broni i trafił uciekiniera podczas interwencji, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd nie miał wątpliwości

Na początku interwencja policjantów była prawidłowa

Świadek na balkonie

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżony oddał łącznie 10 strzałów

- W realiach tej sprawy trzeba przyjąć, że działanie to było umyślne. Trudno mówić, żeby oskarżony miał bezpośredni zamiar wyrządzenia szkody, ale taka próba powstrzymania zbiega przed ucieczką, to godzenie się na to, że można spowodować poważne obrażenia ciała. Jedna kula trafiła poszkodowanego w brzuch. Pozostałe trafiły m.in. w latarnię, w ławkę i w drzewo. Ślady po kulach były na wysokości człowieka. Już to stanowi, że oskarżony liczył się z postrzeleniem uciekającego - wyjaśniał sędzia Szymański.