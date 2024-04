Kraków. Monumentalne osiedle na Górce Narodowej powiększa się. Kolejne bloki na łące

Osiedle Ozon - gigantyczna sypialnia na północy Krakowa

"Często mówiąc o postępującej szybko zabudowie Krakowa, gdzie duże wolne tereny w kila lat zamieniają się w blokowiska - za przykład podawano osiedle Avia przy Stella-Sawickiego. W krótkim czasie wyrósł tam szereg wysokich białych budynków z ok. tysiącem mieszkań. Podobne osiedle powstaje właśnie w rejonie Górki Narodowej, przy ul. Banacha. To właśnie osiedle Ozon." - pisaliśmy w kwietniu 2023 roku nazywając je "Avią północy".

Ale przy tym, co się dzieje na Górce Narodowej, Avia to... po prostu osiedle. Presja deweloperów na ten rejon Krakowa, szczególnie po oddaniu już linii tramwajowej do Górki Narodowej i po przebudowie al. 29 Listopada, jest i będzie jeszcze większa. A na wschód od Górki Narodowej mamy przecież Mistrzejowice, gdzie... również ciągnięta jest aktualnie nowa linia tramwajowa od al. Jana Pawła II i skrzyżowania z Lema, Mogilską i Meissnera.