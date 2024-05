Kolejna odsłona konfliktu w krakowksim kościele. Metropolita krakowski wzywa proboszcza Bazyliki Mariackiej do opuszczenia kamienicy

Emerytura arcybiskupa

O dekrecie metropolity krakowskiego poinformowała Gazeta Wyborcza. Jeśli ks. Raś posłucha przełożonego to lokum będzie mógł wykorzystać metropolita, który w tym roku przejdzie na emeryturę. 24 lipca metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski skończy 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny dla duchownych. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup jest wówczas zobligowany do złożenia rezygnacji z pełnionego urzędu na ręce papieża.

Ojcowskie wezwanie

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku arcybiskup Marek Jędraszewski "po ojcowsku wzywał" proboszcza Bazyliki Mariackiej do rezygnacji z pełnionej funkcji. Dał mu na to 15 dni. Duchownemu zarzucano nieprawidłowości finansowe, czy ustawienie konkursu na organistę. Ksiądz Raś miał przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii.