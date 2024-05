Relikt PRL-u przeżywa renesans. Krakowskie działki ROD cieszą się ogromną popularnością. Ceny ogródków często sięgają ponad 100 tys. zł

- Tygodniowo mamy od 10 do 15 zapytań od osób, które chciałyby mieć taką działkę. Boom na ogródki sprawił, że teraz trzeba mieć o wiele grubszy portfel, żeby móc użytkować ogródek. U nas ceny zaczynają się od 60 tys. zł. Co ciekawe, zmienił się przedział wiekowy osób zainteresowanych "rodami". Wcześniej były to osoby starsze, a teraz przeważają ludzie młodzi, którzy szukają dla siebie skrawka zielenie w mieście - mówi Łukasz Woźniak, prezes ROD "Wisła" w Krakowie.