Handlarze narkotyków udawali smakoszy chipsów. Pod paczkami przekąsek był ukryty milion koron. A potem do akcji wkroczyła suczka Suzi

- W wyniku przeszukania wszystkich pomieszczeń, lokali użytkowych i pojazdów należących do dilerów kryminalni zabezpieczyli blisko 21 kilogramów marihuany, 7 kilogramów mefedronu oraz 240 gramów kokainy. Obaj mężczyźni trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. 18 maja br. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, wobec 30 i 34-latka zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - dodaje Piotr Szpiech.