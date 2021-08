Informatyk amator szantażował firmę, bo potrzebował kasy „na browarka” i „implanty zębów” Artur Drożdżak

Mariusz B z Piły w rękach krakowskiej policji policja

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie postawił zarzuty 37-letniemu mężczyźnie, który szantażował jedną z dużych firm energetycznych, bo potrzebował 200 zł „na browarka”. Potem podbił stawkę do 10 tys. zł bo chciał pieniędzy na „implanty zębów”. Mariusz B. mieszkaniec Piły (Wielkopolska) zamiast aresztu jest pod dozorem policji, bo przyznał się do winy i opisał mechanizm przestępstwa.