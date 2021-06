Jazowsko. Złodziej - recydywista okradł domek letniskowy. Szybko wpadł w ręce policji

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że złodziej wykorzystał nieobecność właściciela i wszedł do jednego z domków letniskowych przez otwarte okno. Następnie zabrał gotówkę oraz telefon komórkowy, które były schowane w plecaku - mówi.

Jak wyjaśnia Aneta Izworska, z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, starosądeccy policjanci otrzymali kilka dni temu zgłoszenie o kradzieży do której doszło w Jazowsku.

- Około półtorej godziny od zdarzenia policjanci zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, który przyznał się do kradzieży. Okazało się, że skradziony telefon ukrył w trawie, a część gotówki zdążył już wydać na alkohol i papierosy - kontynuuje przedstawicielka sądeckiej policji.

Mieszkaniec gminy Łącko został zatrzymany i usłyszał od policjantów zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia, ale sąd może orzec wyższy wymiar kary z uwagi na to, że mężczyzna popełnił je w warunkach recydywy.