Jeden z najcenniejszych zabytków Krakowa popadł w ruinę. Pałac Wodzickich czeka remont? Właściciel planuje tam galerię sztuki i apartamenty

- Pamiętam je dokładnie, choć było to 30, 40 lat temu. Byłem dumny z tego, że mamy taki wspaniały dom na Starym Mieście. To była wówczas najpiękniejsza siedziba SARP w Polsce. Sale były na tyle duże, że organizowaliśmy w nich wystawy, niejednokrotnie wielkich architektów, takich jak Stanisław Fiszer. To była wielka sprawa, Staszek był wówczas - nie boję się tego powiedzieć - w dziesiątce najlepszych architektów w Europie, był znany również we Francji, mieszkał w Paryżu - mówi Gajewski. Martwi go zły stan budynku.