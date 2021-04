Jedne z najpiękniejszych kwiatów, czyli azalie doniczkowe i wielokwiatowe. Przydatne informacje o uprawie [opis, pielęgnacja, zdjęcia]

Wśród azalii wymienia się trzy odmiany, które bez wątpienia należą do najpiękniejszych. Są to:

Do najbardziej popularnej odmiany należą azalie wielokwiatowe, posiadających szeroki wachlarz jeśli chodzi o kolor płatków. Mogą być one między innymi białe, różowe, łososiowe, fioletowe, pomarańczowe lub czerwone. Cenione są również obficie kwitnące, niskie krzewy, czyli azalie karłowate. Można je kupić niemal w każdym sklepie ogrodniczym w dziale z roślinami doniczkowymi.

Azalie pierwotnie występowały jedynie na terenach Azji oraz obu Ameryk. Kwiaty te nadadzą się zarówno do domu, jak i ogrodu - dorastają nawet do 2 m wysokości i takiej samej szerokości. Warto jednak zaznaczyć, że zrzucają one liście na zimę, w dodatku powinny być bardzo dobrze okryte, aby nie przemarzły.

azalia japońska

azalia pontyjska, zwana również różanecznikiem złotym

azalia gandawska

Sadząc azalie w ogrodzie warto sprawdzić, czy są one mrozoodporne. Do tego rodzaju należą między innymi takie azalie wielokwiatowe jak:

Anneke

Cannon’s Double

Golden Lights

Homebush

Irene Koster

Jack A. Sand

Sarina

Satomi

Schneegold

Sunte Nectarine

White Lights

Kiedy sadzić i jak pielęgnować azalie?

Azalie ogrodowe najlepiej sadzić w kwietniu. Dla roślin doniczkowych miesiąc posadzenia nie ma większego znaczenia. Stanowisko dla rośliny powinno być nasłonecznione, należy jednak unikać bezpośredniego wystawienia na słońce. W cieniu mogą bowiem nie zakwitnąć. Warto również zaznaczyć, że kwiaty te są niezwykle wrażliwe na wiatr.

Sadząc azalie należy zapewnić im kwaśną, próchniczą ziemię oraz dostęp do wody, gdyż kwiat ten lubi wilgoć - podłoże powinno być stale wilgotne, nie można dopuścić do przesuszenia, ponieważ może to doprowadzić do zrzucenia liści. Dobrym miejscem może okazać się pobliże zbiornika wodnego. Podłoże można także lekko ściółkować.