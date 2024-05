Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Przegląd orkiestr OSP z Małopolski i Śląska w Polance Wielkiej

Orkiestra z Polanki Wielkiej wygrała zdecydowanie natomiast różnice punktowe na dwóch kolejnych stopniach podium były minimalne.

To wyjątkowe wydarzenie zawsze przyciąga liczne zespoły muzyczne, które zaprezentują swoje umiejętności w grze koncertowej oraz marszowej.

W najbliższych miesiącach podobne przeglądy odbędą się w innych regionach Polski; w tym w Daleszycach (30 czerwca), Lidzbarku (31 sierpnia) oraz Połczynie-Zdroju (7 września).

Każda orkiestra obowiązkowo musiała wykonać co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora spośród trzech przygotowanych propozycji. Na wynik końcowy złożyła się suma oceny gry koncertowej i gry w marszu.

Podczas marszu orkiestry musiały się zatrzymać na wysokości przewodniczącego jury, wykonując kilka taktów wybranego marsza, a odmarsz mógł odbyć się przy akompaniamencie innego utworu marszowego.

Organizatorzy podkreślili, że przegląd to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim święto lokalnej muzyki i społeczności. Przyciągnęło licznych miłośników orkiestr dętych oraz kultury strażackiej. Udział w wydarzeniu był okazją do wsparcia lokalnych artystów i jednocześnie do spędzenia czasu w rodzinne i pełnej emocji atmosferze.