Jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego "Złote Sznurowadło" w Libiążu. Kto zdobył Grand Prix? Zobacz zdjęcia

Jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego "Złote Sznurowadło" w Libiążu

Wyniki Złote Sznurowadło 2024 :

Kat. 11 Performing Arts Zespoły do 12 lat

1. miejsce – Just Art Kids – Just Dance Studio

2. miejsce – Skos 3 – Zespół Taneczny Skos

3. miejsce - Kleks III – Regionalne Centrum Kultury Pogranicza

Wyróżnienia: MAK 3 – Młodzieżowy Dom Kultury w Zabrzu, Skos 1 – Zespół Taneczny Skos

Kat. 12 Performing Arts Zespoły do 13-15 lat

1. miejsce – Epizod – Studio Tańca IFLY

2. miejsce – Just Art Junior – Just Dance Studio

3. miejsce – Kleks II - Regionalne Centrum Kultury Pogranicza

Wyróżnienia: Perspektywa - Studio Tańca IFLY

Kat. 13 Performing Arts Zespoły pow. 15 lat

1. miejsce – Skos Team 1 – Zespół Taneczny Skos

2. miejsce – Just Art – Just Dance Studio

3. miejsce – Strecz 1 - Regionalne Centrum Kultury Pogranicza

Wyróżnienie: Alebabki – Wadowickie Centrum Kultury