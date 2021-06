Julia Wieniawa na romantycznych wakacjach w Grecji. Wybrała luksusowy hotel [ZDJĘCIA]

NOWE Ksiądz Natanek stanie przed sądem? Pozew za to, że porównał dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt. Kuria mówi o sekcie 7.06.2021

Piotr Natanek, suspendowany małopolski ksiądz (nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań) może stanąć przed sądem za słowa, które wypowiedział podczas wielkanocnego kazania w swoim kościele. Porównał wtedy dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt. Ojciec urodzonej dzięki in vitro 9-letniej dziewczynki zapowiada pozew cywilny. Może liczyć na wsparcie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Natanek nie będzie miał natomiast wsparcia innych duchownych. Kościół odcina się od jego działań. - Mają znamiona sekty - mówi "Gazecie Krakowskiej" rzecznik prasowy małopolskiej kurii. 7.06.2021