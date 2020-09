Już jedna trzecia ulic Krakowa w strefie Tempo 30. Będzie ich coraz więcej

467 km ulic w strefie tempo 30 to ok. 31 proc. wszystkich ulic w mieście. Do tego dochodzą rejony, gdzie maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 20 km/h. Głównie chodzi o rejon Rynku Głównego oraz centrum Kazimierza. Ale strefy tempo 30 znajdują się też i na obrzeżach Krakowa, m.in. w Swoszowicach, czy Jugowicach. Więcej niż 30 km/h na godzinę nie pojedziemy też na większości ulic starej Nowej Huty. Widać to szczegółowo na poniższej mapie.

Strefa tempo 30 w Krakowie

Strefy tempo 30 pojawiają się z reguły na osiedlowych ulicach (np. na terenie całego osiedla Podwawelskiego, czy. os. Dywizjonu 303). Wyjątkiem są główne ciągi komunikacyjne i ulic, gdzie porusza się transport zbiorowy. Tam obowiązują normalne ograniczenia prędkości. To m.in. ale Trzech Wieszczów, czy ulice wchodzące w skład II i III obwodnicy.