Kaczka – chrupiąca, z jabłkami, pieczona. Zobacz najlepsze przepisy na kaczkę!

Kaczka z jabłkami pieczona w całości to klasyczne danie. Dobrze zrobiona jest soczysta, z chrupiącą skórką – palce lizać! Co jeszcze można przygotować z kaczki? Do kaczki doskonale pasują, oprócz jabłek, pomarańcze! Kaczkę można też przygotować na sposób azjatycki lub z grzybami. Zobaczcie najlepsze przepisy na kaczkę!