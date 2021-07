Kalwaria Zeb. Policjanci zatrzymali 46-latka, który na balkonie powiesił martwe zwierzęta. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego

46-letni mężczyzna od dawna dawał się we znaki sąsiadom. Ci twierdzili, że był agresywny, złośliwy i uciążliwy. Ludzie bali się go, ale niewiele mogli zrobić z uciążliwym lokatorem.

Sąsiedzi po raz kolejny zgłosili sprawę policji. Tym razem udało się zatrzymać 46-latka.

- Mężczyzna jest znany w swoim środowisku z uwagi na zaburzenia psychiczne

– mówi Dariusz Stelmaszuk z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. - Sąd Rejonowy w Myślenicach, za inne sprawy, których dopuścił się na tamtym terenie, wydał nakaz doprowadzenia go na leczenie do szpitala Babińskiego w Krakowie. Niestety mężczyzna nie wpuszczał policjantów do mieszkania. Nie wchodziło w grę siłowe otwarcie mieszkania, gdyż nie było zagrożenia życia. Na kanwie tych ostatnich wydarzeń z martwymi zwierzętami i sądowym wyrokiem, doszło do zatrzymania mężczyzny, kiedy wyszedł z mieszkania – dodaje.