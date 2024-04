Kampania wyborcza w Nowym Sączu wbrew uchwale krajobrazowej? Mnożą się zarzuty

Gołym okiem widać, że w Nowym Sączu w kwestii banerów wyborczych zdecydowaną przewagę nad innymi kandydatami ma urzędujący prezydent Ludomir Handzel, który ubiega się o reelekcję. Od początku zwracała na to uwagę jedna z jego kontrkandydatek. Iwona Mularczyk doliczyła się 860 banerów wyborczych. - To nie jest miasto prezydenta. Ono należy do mieszkańców - mówiła oburzona.

Jej zdaniem to jawny przejaw niesprawiedliwości szczególnie w stosunku do sądeckich przedsiębiorców, którzy również są niezadowoleni z sytuacji - Jestem przykładem przedsiębiorcy, który jak weszła ustawa krajobrazowa grzecznie usunął tablice. Dlaczego jedni są ponad prawem, a drudzy są dyskryminowani i nie mają takich możliwości reklamowania się? Tak nie powinno być w naszym mieście i ja jestem bardzo tym zasmucona. Nie zgadzam się z tym po prostu, żeby to tak wyglądało - przyznaje sądeczanka, która prowadzi w mieście swój biznes.

Zaniepokojona sytuacją do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zwróciła się Małgorzata Belska, która również ubiega się o urząd. - Jakie jest moje zdanie na temat obwieszonych kamienic na Starówce? Nie podoba mi się to nie dlatego, że jest tam mój kontrkandydat, tylko dlatego, że gdybym była turystą, gdybym przejeżdżała przez Nowy Sącz, nie mogłabym popatrzeć na miasto. A przecież nie wszyscy żyją kampanią i wyborami. Może i obskórna ta kamienica, ale jest i to w dodatku pod szczególnym nadzorem. Uznałam jednak, że taki format reklamy wyborczej musiał uzyskać przecież czyjąś zgodę, no i skoro jakiś urząd wyraził zgodę, no to wnioskodawca skorzystał. Ale chyba jednak tak nie jest - napisała.