Krynickie wille zachwycają. To one tworzą niepowtarzalny klimat sądeckiego uzdrowiska Klaudia Kulak

Co sprawie, że krynicki deptak cieszy się tak dużą popularnością turystów? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest fakt, że przy nim wybudowano kiedyś okazałe wille. Każda z nich wygląda inaczej, a jednak są do siebie podobne. Część z nich odnowiono i znajdują się tam znane i chętnie odwiedzane restauracje, inne już nieco się zestarzały, ale mimo to są zachwycające.