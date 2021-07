Kanalizacyjne przyspieszenie w gminie Brzeszcze. Całkowita wartość kanalizacji kolejnych ulic i modernizacji oczyszczalni sięga 60 mln zł

- Liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej to 1712 osób, w tym jest 1323 nowych użytkowników oraz 389 mieszkańców przełączonych do nowego systemu

Kanalizacja kolejnych rejonów gminy

W najbliższych miesiącach kanalizacja obejmie kolejny rejon gminy. Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot podpisał w ostatnich dniach aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

- Zmiana umowy oznacza kolejne – drugie już zwiększenie zakresu realizacji projektu

- zaznaczają urzędnicy w Brzeszczach.

Tym razem rozbudowa sieci kanalizacyjnej obejmie ulice: Białą, Hubala i Podlesie w Jawiszowicach. Wykonanie robót budowlanych planowane jest do końca 2022 roku. Długość nowego odcinka kanalizacji to ponad 4,2 kilometra, a koszt tej części inwestycji wynosi blisko 6 mln zł, z czego ponad połowę stanowi dotacja. W rezultacie do kanalizacji podłączone zostaną budynki, w których mieszka co najmniej 260 mieszkańców.