Kaszotto – kilka pomysłów na danie z kaszą w roli głównej [PRZEPISY]

Kasze są niskoprzetworzone, nie zawierają konserwantów, barwników i innych dodatków, co sprawia, że posiłki z nimi są wyjątkowo zdrowe i odżywcze. Co zrobić z kaszy? Kaszotto!

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne kaszotto!

Kaszotto z pęczaku z grzybami leśnymi [PRZEPIS]

Wykonanie Umyte i oczyszczone grzyby oraz czosnek pokroić na plasterki, cebulę w kostkę. Na patelni rozpuścić połowę masła, wsypać kaszę i wymieszać. Wlać wino i poczekać aż alkohol odparuje i zacząć partiami wlewać gorący bulion. Przed dodaniem następnej partii bulionu poczekać, aż poprzedni cały zostanie wchłonięty przez kaszę. Gotować aż kasza będzie mocno al dente. Na drugiej patelni rozpuścić resztę masła i wrzucić grzyby, gdy woda odparuje dodać czosnek i cebulę i smażyć aż będą szkliste. Gdy grzyby będą gotowe dodać je do kaszy i dolać śmietankę część startego parmezanu, sól i pieprz. Gdy śmietanka się zredukuje kasza powinna być al dente. Podawać obsypane parmezanem i natką pietruszki.

Szybkie kaszotto z kurczakiem [PRZEPIS]

Wykonanie Mięso pokroić i zamarynować w ziołach, soli, pieprzu i oliwie. Najlepiej smakuje po około dobie. Usmażyć na oleju, dodać pokrojoną cebulę i ćwiartki obranych jabłek. W razie potrzeby, podlać wodą i doprawić do smaku. Zagęścić i podać wymieszane z ugotowaną na sypko kaszą. Warto ugotować ją w bulionie lub chociaż doprawić wodę ziołami na smak. Przepis Iwony Borowiec

Kaszotto z leśnymi grzybami, czipsami z jarmużu i świeżym rozmarynem [PRZEPIS]

Wykonanie Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jarmuż smażyć na głębokim oleju aż będzie chrupiący, osuszyć na papierowym ręczniku i delikatnie posolić. Grzyby pokroić w mniejsze części i obsmażyć na łyżce masła. Doprawić do smaku. Na patelni rozgrzać łyżkę masła, dodać cebulę z czosnkiem i smażyć aż zmięknie. Dodać pomidory i pęczak. Smażyć przez chwilę. Jak woda odparuje dodać jedną chochelkę bulionu. Za każdym razem jak woda odparuje dodawać kolejną cześć bulionu aż zostanie jedna chochelka. Dodać grzyby i ostatnią porcję bulionu. Dodać grzyby, natkę, rozmaryn i łyżkę masła. Wymieszać i doprawić. Na koniec dodać jarmuż.

Pęczotto z grzybami leśnymi. Proste i pyszne [PRZEPIS]

Wykonanie

Grzyby obrać, umyć, pokroić, wrzucić na rozgrzaną oliwę i smażyć ok. 15 minut. Na drugiej patelni podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek, następnie wsypać kaszę i zalać szklanką bulionu. Gdy woda odparuje, należy wlać następną szklankę, i tak dolewać, w razie potrzeby, do momentu aż kasza zmięknie. Kiedy kasza będzie prawie miękka, dodać usmażone grzyby i gotować razem do miękkości. Warto przykryć i odstawić na kilka minut. Doprawić solą, pieprzem i dodać starty ser.

Przepis Karoliny Marczewskiej