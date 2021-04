Katastrofa coraz bliżej. Zegar klimatyczny na Tauron Arenie już odlicza czas do "godziny zero". Zostało niecałe 7 lat

Zegar klimatyczny to projekt edukacyjny, który ma przyczynić się do zmotywowania społeczeństwa do działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, zarówno poprzez zmianę zachowań indywidualnych, jak i zbiorowych. Zegar klimatyczny wskazuje czas, jaki pozostał, aby WYZEROWAĆ nasze emisje, jeśli chcemy, aby temperatura na Ziemi nie wzrosła o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do ery przedprzemysłowej. Według zegara mamy na to… niecałe siedem lat.

– Wspólnie z fundacją Green Festival uruchomiliśmy Krakowski Zegar Klimatyczny. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że godzina zero jest już bardzo blisko a nadejdzie wtedy, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 stopnia – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Na świecie nie jest to pierwsza taka inicjatywa. Najsłynniejszy zegar klimatyczny powstał na Manhattanie. Został opatrzony wymownym komentarzem: The Earth has a deadline (Czas dla Ziemi dobiega końca). Obecnie to niecałe siedem lat.