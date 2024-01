Kiedy gra Świątek i Hurkacz? Gdzie oglądać Australian Open? Transmisja i wyniki tenisa na żywo online 2024

Australian Open 2024. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz są wielkimi faworytami Australian Open. Raszynianka rozpoczyna jako numer 1 na świecie organizacji WTA, natomiast wrocławianin jest notowany na 9. miejscu rankingu ATP. Oboje ubiegłoroczny turniej zakończyli na czwartej rundzie, teraz taki rezultat byłby dla nich porażką.

Dla Świątek celem minimum jest nawiązanie do najlepszego wyniku w Melbourne z 2022 roku, gdy dotarła do półfinału. Dla Hurkacza, który w zawodach wielkoszlemowych zapisał dotychczas na koncie tylko jeden ćwierćfinał, powtórzenie tego wyczynu będzie potwierdzeniem przynależności do światowej czołówki.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz to niejedyni nasi reprezentanci w Australian Open. Do eksportowego duetu dołączają Magdalena Linette (24. WTA) i Magdalena Fręch (63. WTA). Po przegranej z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove (255. WTA) 4:6, 1:6 w drugiej rundzie kwalifikacji odpadła Katarzyna Kawa (191. WTA).