Zachwycająca Iga Świątek w 23 odsłonach na 23. urodziny. Zobaczcie prywatne zdjęcia Mateusz Bijak

31 maja 2024 roku Iga Świątek obchodzi 23. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże, dobre jedzenie i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 23 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.