Kiedy Iga Świątek gra mecz WTA Finals? Gdzie oglądać turniej w Cancun? Transmisja na żywo, wyniki, tabele grup Meksyk Świątek - Sabalenka

Iga Świątek - kiedy mecze polskiej tenisistki w Cancun?

W ubiegłym roku Iga Świątek zakończyła udział w WTA Finals na półfinale. To był postęp w stosunku do debiutanckiego występu, gdy przegrała dwa pierwsze mecze i zwycięstwo w ostatnim nie dało jej awansu. Teraz w Cancun Polka mierzy w finał.

Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia…

Polka straciła w tym sezonie pozycję liderki na rzecz Aryny Sabalenki, ale zawody w Pekinie pozwoliły jej odrobić znaczną część strat. Obecnie (stan na 10.10, 2023) ma 8890 punktów, a Białorusinka 9480. Tymczasem w Meksyku będzie do zyskania aż 1500 punktów.

Ma na to spore szanse, gdyż podczas ostatniego turnieju w Pekinie zanotowała dużą zwyżkę formy. W turnieju rangi WTA 1000 w stolicy Chin Świątek startowała po raz pierwszy i odkryła, że bardzo odpowiada jej położona na miejscowym korcie nawierzchnia. W trakcie ceremonii dekoracji od razu zapowiedziała, że wróci tam za rok. Czy jako numer 1 rankingu?

Z każdej z dwóch czteroosobowych grup do półfinału awansują po dwie najlepsze tenisistki. Kiedy odbędą się mecze Świątek? Poniżej podajemy aktualizowany terminarz rozgrywek w Meksyku.

By zdobyć pełną pulę, nie wystarczy jednak zwyciężyć w całym turnieju. Konieczne jest także wygranie wszystkich spotkań, bowiem każde zwycięstwo w fazie grupowej jest wyceniona na 250 punktów, a przegrany mecz w fazie grupowej to 125 pkt. Za sam triumf w finale jest przyznawane 750 "oczek", natomiast przegrana finalistka otrzyma 330 punktów, a więc scenariuszy rozwoju wypadków jest wiele i nie wszystko w nich zależy od raszynianki.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA Finals Cancun 29.10.-5.11. 2023

Faza grupowa 29.10.-3.11

Poniedziałek 30 października

1. mecz: Iga Świątek - Marketa Vondrousova (Czechy) 7:6 (7-3), 6:0.

Mecz w poniedziałek po godz. 23 polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport oraz serwisie internetowym Canal Plus Online.

Środa 1 listopada

2. mecz: Iga Świątek - Coco Gauff (USA) 6:0, 7:5.

Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 23.00. Transmisja na żywo w Canal+ Sport oraz serwisie internetowym Canal Plus Online.

Piątek 3 listopada

3. mecz: Iga Świątek - Ons Jabeur (Tunezja) 6:1, 6:2.

Mecz w piątek nie wcześniej niż o godz. 24.00. Transmisja na żywo w Canal+ Sport oraz serwisie internetowym Canal Plus Online.