Kiedy mecz Świątek w Madrycie? O której godzinie? Gdzie oglądać transmisję? Wynik na żywo 2024

Kiedy mecz Świątek w Madrycie?

Dotychczas Idze Świątek w Madrycie niespecjalnie się wiodło. Najlepiej było w ubiegłym roku, gdy podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego dotarła do finału, w którym przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką. Wcześniej nie udało się jej ugrać nawet tyle.

To jednak wcale nie oznacza, że raszynianka nie potrafi zaprzyjaźnić się z kortami w stolicy Hiszpanii. Nawierzchnia ceglasta jest jej ulubioną, co pokazywała w ostatnich latach zarówno w Stuttgarcie (dwa zwycięstwa z rzędu i półfinał), jak i w Rzymie (to tam w 2021 roku rozpoczęła kolekcjonowanie tytułów rangi WTA 1000), a przede wszystkim w Paryżu, gdzie wygrała trzy turnieje Wielkiego Szlema!