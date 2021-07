Kilkudziesięciu strażaków walczyło z nocnym pożarem drewnianego budynku

Płonący budynek znajduje się w trudno dostępnym terenie, dlatego konieczne było ułożenie sporych odcinków linii zasilających, Nie to jednak okazało się największym problemem dla strażaków. Ich akcja raz po raz się rwała z prozaicznego powodu. Brak wody. Do pomocy zostały wysłane jednostki OSP z kilku okolicznych gmin. Byli tam strażacy z Łużnej, Szalowej, Mszanki, Zagórzan i Woli Łużańskiej. Taka ilość wozów potrzebna była właśnie do dowożenia wody. Niestety w tamtą okolicę nie dociera dziejący w Moszczenicy wodociąg więc niema też hydrantów.

O skali problemu może świadczyć fakt, że włączono do działań również druhów z OSP w Turzy, czyli w sąsiednim powiecie.